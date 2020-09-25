Карнавал у Ріо-де-Жанейро перенесли через коронавірус

Щорічний карнавальний парад у Ріо-де-Жанейро не відбудуться в лютому 2021 року через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Рішення Незалежної ліги шкіл самби позиціонується як перенесення заходу, однак нова дата не призначена.

Згідно із заявою ліги, поширення коронавірусу «унеможливило безпечне проведення традиційних парадів, які є культурною опорою, а також джерелом засобів до існування для багатьох».

Мерія Ріо ще не оголосила про рішення щодо вуличних карнавальних вечірок, які також проходять по всьому місту в цей час.

Як повідомляв Укрінформ, у липні в бразильському місті Сан-Паулу також перенесли карнавал на невизначений термін через коронавірус.