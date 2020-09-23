Віденський оперний бал скасували через COVID-19

Знаменитий Віденський оперний бал, який є головною подією бального сезону Австрії і всієї Європи, цієї зими не буде проводитися через пандемію коронавірусу.

Відповідне рішення про скасування Віденського оперного балу 2021 року було прийнято у середу під час засідання Ради міністрів Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Рішення скасувати Оперний бал було для нас непростим. Але той факт, що фестивалі та різні святкування є місцем інфікування, змусило нас відмовитися від його проведення", - заявили в австрійському уряді.

Канцлер Себастіан Курц вказав на те, що Віденській оперний бал, який проводиться у державній опері, є "великою вітриною для Відня та Австрії як культурної нації", і підготовка його проведення триває місяцями.

" Зважаючи на поточну ситуацію навколо пандемії коронавірусу, було б безвідповідальним проводити бал у звичному порядку", - заявив він.

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Планувалося, що Віденський оперний бал пройде 11 лютого 2021 року за участі близько 7 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Відні щороку проходить близько 450 балів, з яких найбільшим є Віденський оперний бал. В останні роки доброю традицією також стає проведення Українського благодійного балу.

Фото: flickr.com(Сhristian)