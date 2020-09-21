Осінню сесію ПАРЄ скасували через коронавірус

У зв'язку з епідемією коронавірусу замість осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи вирішено провести розширене засідання установчого комітету.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалило Бюро як керівний політичний колегіальний орган Асамблеї.

Розширене засідання комітету, який діятиме від імені усієї ПАРЄ, заплановано на 12-13 жовтня із можливістю продовження роботи 22-23 жовтня.

Як заявив президент ПАРЄ Рік Дамс, у засіданнях матимуть змогу взяти участь усі делегати Асамблеї.

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Рішення про формат засідання – фізичний або віртуальний – президент ПАРЄ має прийняти до 25 вересня.

Цього року осіння сесія ПАРЄ планувалася на 12-16 жовтня. Але через епідемію коронавірусу в Асамблеї переважна більшість заходів була скасована або переведена у формат відеоконференцій.