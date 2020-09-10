Україна в ПАРЄ запропонувала ввести санкції за порушення прав людини у Білорусі

Керівник Постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько на комітеті з політичних питань та демократії ПАРЄ запропонувала створити механізм відслідковування порушень прав людини в Білорусі.

Про це Ясько повідомила у Facebook, передає Укрінформ.

«Мала (у середу, 9 вересня, - ред.) три виступи на політичному комітеті ПАРЄ… Запропонувала створити механізм відслідковування порушень прав людини в Білорусі, запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за ці порушення, а зібрану інформацію передати демократично обраній владі Білорусі, яка приєднається до Ради Європи», - написала Ясько.

У своєму дописі депутат також поскаржилася на обурливий виступ білоруського колеги, Голови постійної комісії з міжнародних справ нижньої палати білоруського парламенту Андрія Савіних.

«Савіних розповів чергові штампи про втручання у внутрішні справи Білорусі зі сторони сусідніх держав, а також охарактеризував Революцію Гідності як постановочну акцію. Всі обвинувачення та висловлені теорії змови не мали під собою жодного підтвердження. Україна послідовно відстоює дотримання принципів міжнародного права і не дозволяє собі спотворювати їх сутнісний зміст. Як, на жаль, це системно робить Росія», - наголосила Ясько.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Литви.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів були затримані понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.BY