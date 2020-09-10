Білоруські правозахисники визнали Колесникову політв'язнем

Білоруські правозахисники вважають затриманих членів президії Координаційної ради Марію Колесникову і Максима Знака, і адвоката Колесникової Іллю Салея політичними ув'язненими.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві правозахисників.

"На підставі цього, керуючись п. 2.1, 3.1 а) Керівництва про визначення поняття "політичний в'язень", прийнятого на ІІІ Білоруському правозахисному форумі, ми, представники білоруських правозахисних організацій, заявляємо про визнання Марії Колесникової, Максима Знака та Іллі Салея політичними в'язнями", - йдеться в заяві.

Правозахисники також вимагають негайного звільнення Марії Колесникової, Максима Знака та Іллі Салея і припинення кримінального переслідування стосовно них і негайного звільнення всіх політичних в'язнів, припинення політичних репресій і насильства в країні.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Колесникова лишилася на території Білорусі, а два члени Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Роднєнков - були видворені з Білорусі силоміць.

Згодом стало відомо, що Колесникова при спробі видворення в Україні порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

9 вересня Колесникову заарештували, вона перебуває в СІЗО № 1 на вул. Володарського в Мінську в статусі підозрюваної у кримінальній справі про "заклики до захоплення державної влади".

Адвокат Колесникової Людмила Козак передала до Слідчого комітету Білорусі заяву про порушення кримінальної справи за фактом викрадення і загроз.