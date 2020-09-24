"Я тусовщик" і "Я містик": у Києві проведуть 9 унікальних піших екскурсій

У Києві з нагоди святкування Дня туризму вихідними вирішили організувати 9 пішохідних екскурсій, присвячених різним сторонам життя столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА у Фейсбуці.

"Цієї суботи та неділі, 26 та 27 вересня, наше Управління запрошує всіх охочих на 9 унікальних піших екскурсій з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні", – йдеться в повідомленні.

Так, 26 вересня відбудуться екскурсії "Я історик" (розпочнеться від Андріївської церкви), "Я споглядач", присвячена архітектурі міста, "Я гурман" – передбачає знайомство зі смачними традиційними стравами-візитівками столиці та "Я тусовщик" – про фестивалі, художні виставки, ярмарки, цікаві заходи і місця відпочинку минулих і теперішніх часів.

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У неділю, 27 вересня, на охочих чекають мандрівки "Я дослідник" – стартує від головного входу в Ботанічний сад ім. Гришка й передбачає знайомство зі скарбницею унікальних речей та історичних цінностей, що зберігаються в музеях; "Я прагматик" – про Київ бізнесу, підприємництва, меценатства; "Я екосвідомий" – присвячена паркам, річкам та іншим природним ресурсам; "Я романтик" і "Я містик".

Усі екскурсії відбуватимуться в різний час. Щоб потрапити на них, потрібно попередньо зареєструватися.

Як зауважили організатори, заходи проводитимуться з урахуванням усіх санітарних норм.