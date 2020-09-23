Туристи зможуть помандрувати шляхами князівського роду Сангушків

Відтепер усі охочі можуть здійснити подорож «Шляхами князівського роду Сангушків», яка пролягає українсько-польським прикордонням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють «Волинські новини».

«У межах проєкту «Віртуальна подорож шляхами князівського роду Сангушків – відкриваємо нові сторінки спільної українсько-польської історії» відбулася офіційна презентація віртуального транскордонного туристичного маршруту та завершальна конференція. Через карантинні обмеження на захід не змогла прибути делегація з Польщі, тож його провели в режимі відеоконференції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий маршрут географічно охоплює територію українсько-польського прикордоння: Луцьк – Ковель – село Мильці (Старовижівський район) – Камінь-Каширський – село Яревище (Старовижівський район) – Володимир-Волинський – Влодава – Кіяни – Любартів – Рудно – Люблін – Краснічин – Дуб.

Загальна вартість проєкту становить 44 750,68 євро, співфінансування ЄС – 40 271,14 євро. Партнерами виступили ГО «Центр регіональних ініціатив Волині» від України та Асоціація органів самоврядування Єврорегіону «Буг» від Республіки Польща.

Читайте також: Історичний фестиваль у Херсоні кличе на вуличні екскурсії

За словами менеджерки проєкту Наталії Кролік, його головна мета – сприяти використанню культурно-історичної спадщини транскордонного регіону для збільшення обізнаності про його туристичний потенціал та підвищення привабливості на внутрішніх і зовнішніх туристичних ринках.

«Також учасники проєкту визначили його цілі. По-перше – покращити доступ широкої громадськості до пам’яток матеріальної та нематеріальної історичної спадщини транскордонного регіону шляхом створення спільного віртуального туристичного маршруту. По-друге – заохочувати співпрацю між цільовими групами шляхом встановлення транскордонних партнерств з метою створення та просування нових туристичних продуктів. По-третє – підвищити обізнаність жителів Волинського та Люблінського регіонів про історико-культурну спадщину шляхом її промоції для сталого розвитку туризму», – зазначили у виданні.

До роботи над проєктом залучили фахівців та експертів з польської та української сторін. У його межах було досліджено історичні джерела, пов’язані з життям та діяльністю князівського роду Сангушків, проведено практичний семінар із презентації результатів дослідження, створено спільний віртуальний транскордонний туристичний маршрут, розроблено сайт та мобільний додаток.

Також укладено туристичний путівник польською, українською та англійською мовами, який днями видасть польська сторона та частину примірників передасть українським партнерам проєкту.

Крім того, на початку вересня організували та провели промоційний тур місцями новоствореного транскордонного туристичного маршруту. Щоправда, у зв’язку з карантинними обмеженнями полякам та українцям довелося відвідувати пам’ятки нарізно.

Утім під час завершальної відеоконференції усі учасники мали нагоду переглянути промоційні ролики, які підготувала кожна зі сторін. Як зазначили організатори, ці ролики будуть доступними до перегляду на сайті проєкту www.criv.org.ua. На думку учасників конференції, відео стануть актуальними для туристів, які матимуть бажання відвідати визначні місця Волині та Польщі, пов’язані із життям та діяльністю князів Сангушків.

Розробник мобільного додатку Святослав Тофан презентував його учасникам конференції та розповів про функціонал, зазначивши, що додаток працює трьома мовами – англійською, українською та польською, причому мова вибирається автоматично залежно від мови телефона. Додаток доступний і для Android, і для iOS. Наразі він перебуває в процесі модерації й незабаром стане доступним для користувачів.

Проєкт впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства.

Фото: criv.org.ua