В Ужгороді відкриють туристичну виставку "Шляху гуні"

На Закарпатті впродовж 24-25 вересня відбудуться Дні туризму, в межах яких обговорять створення нових туристичних локацій в регіоні й відкриють виставку культурного маршруту "Шлях гуні".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської облдержадміністрації.

У четвер, 24 вересня, Закарпатська ОДА, Закарпатська обласна рада та Агенція регіонального розвитку Закарпатської області підпишуть Меморандум про співпрацю щодо підтримки функціонування Центру сталого туризму Українських Карпат, створеного в межах реалізації проєкту "Забезпечення розвитку сталого туризму в Українських Карпатах".

Цього ж дня в парку Малий Галагов в Ужгороді відбудеться конференція на тему: "Створення нових туристичних локацій через реалізацію проєктів регіонального розвитку".

На цій же локації, але вже в п’ятницю, 25 вересня, відкриють туристичну виставку культурного маршруту "Шлях гуні".

Як повідомляв Укрінформ, проєкт "Створення культурного маршруту "Шлях гуні" в селі Річка на Міжгірщині втілює Агенція регіонального розвитку Закарпатської області за підтримки Українського культурного фонду в межах реалізації грантової програми "Культура. Туризм. Регіони". Вона покликана посилити туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів.

Реалізація проєкту стартувала на початку червня і, за задумом організаторів, має тривати 5 місяців – до кінця жовтня цього року. Загальний бюджет – 373 781 гривень (кошти Українського культурного фонду).

Варто зазначити, що Річка – одне з небагатьох сіл в Українських Карпатах, де до нашого часу збереглася традиція виготовлення одягу з овечої вовни.

Фото: @hunyaroad