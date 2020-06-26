На Закарпатті створюють унікальний культурний маршрут

У закарпатському селі Річка почали роботу над новою туристичною атракцієї в межах проєкту "Створення культурного маршруту "Шлях гуні".

Про це повідомляє Агенція регіонального розвитку Закарпатської області на сторінці в Facebook.

"Завдяки нашому проєкту ("Створення культурного маршруту "Шлях гуні" – ред.) буде створений інноваційний продукт – культурний маршрут, який поєднає природні ландшафти полонини Боржава, традиційне полонинське господарювання і виробництво одягу з овечої шерсті народними майстрами", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах проєкту буде не лише розроблено пішохідний туристичний маршрут в селі Річка, а й проводитиметься навчальний тренінг для виробників традиційного одягу в регіоні. До того ж заплановані активна промоція та популяризування традиційного ремесла в медіа та соціальних мережах і створення сайту культурного маршруту.

Ця робота спрямована на розвиток сталого туризму в Українських Карпатах та збереження культурної спадщини регіону.

"На прикладі створення культурного маршруту в селі Річка ми відпрацюємо модель створення таких маршрутів та впроваджуватимемо її надалі для ефективного збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини Закарпаття", – запевнили в Агенції.

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Проєкт "Створення культурного маршруту "Шлях гуні" в селі Річка на Міжгірщині Агенція регіонального розвитку Закарпатської області втілює за підтримки Українського культурного фонду в межах реалізації грантової програми "Культура. Туризм. Регіони". Вона покликана посилити туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів.

Як повідомляється на сторінці "Шлях гуні – культурний маршрут у селі Річка" в Facebook, реалізація проєкту стартувала на початку червня і триватиме 5 місяців – до кінця жовтня цього року. Загальний бюджет – 373 781 гривень (кошти Українського культурного фонду).

Варто зазначити, що Річка – одне з небагатьох сіл в Українських Карпатах, де до нашого часу збереглася традиція виготовлення одягу з овечої вовни.

Натомість полонина Боржава – гірський масив в Українських Карпатах, який є унікальним природньо-екологічним комплексом букових лісів та субальпійських луків. Саме східною частиною Боржавського хребта, біля села Річка, і пройде стежка культурного маршруту "Шлях гуні".

Фото: @Шлях гуні - культурний маршрут у селі Річка, Facebook