В Амстердамі через коронавірус скасували “Ніч музеїв”

У столиці Нідерландів через пандемію коронавірусу вирішили не проводити 6 листопада “Ніч музеїв”.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на офіційну сторінку організаторів дійства.

“Після численних обговорень ми дійшли висновку, що за нинішніх умов, які склалися через коронавірус, “Ніч музеїв в Амстердамі” – як ми знаємо, йдеться про 30 000 відвідувачів – цього року неможлива”, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що організатори розглядали можливу альтернативу, зокрема, проведення заходу в режимі онлайн. Однак згодом вирішили, що “Ніч музеїв” – це відкриття всіх музеїв у місті, а також зустрічі та спілкування багатьох людей. І через коронавірус звичний формат заходу неможливий. Тож цього року “Ніч музеїв” скасовується.

“У 2021 році ми разом з вами відзначимо 21-шу “Ніч музеїв в Амстердамі”, – пообіцяли організатори.

“Ніч музеїв” – міжнародна акція, яка дає змогу відвідати музеї вночі, зазвичай приурочена до Міжнародного дня музеїв.

Фото: Tom Doms