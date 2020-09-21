У Львівському музеї Пінзеля відкриється тактильна експозиція для незрячих

У Музеї Івана Георгія Пінзеля створюють виставку в межах проєкту "Пінзель. Тактильна експозиція". Нині триває робота над копіями 8 скульптур з експозицій Львівської національної галереї мистецтв ім. Возницького та Національного музею у Львові ім. Шептицького.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють ініціатори проєкту Pinsel.AR у Фейсбуці.

"У Музеї Івана Георгія Пінзеля відкриється тактильна експозиція для незрячих та слабозорих відвідувачів. Скульптури, створені шляхом фотополімерного 3D-друку, доповнені супровідними матеріалами та анотаціями шрифтом Брайля, а також екскурсіями, розробленими для незрячих та слабозорих відвідувачів музею", – йдеться в повідомленні.

Іван Георгій Пінзель – бароковий скульптор, який впродовж 50-х років XVIII століття створив на землях теперішньої Західної України дивовижні храмові скульптури, пластику настільки високого духовно-емоційного рівня, що вона не перестає промовляти й до сучасної людини. Зібрані, взяті чи врятовані із переважно занедбаних архітектурних середовищ, ці скульптури стали рефлексивною спадщиною сучасності. Читайте також: У Дніпрі почали встановлювати мініскульптурки

Проєкт "Пінзель. Тактильна експозиція" – це продовження проєкту Pinsel.AR (переосмислення та популяризація спадщини Пінзеля за допомогою інструментів доповненої реальності). Задум реалізує ГО "17", яка діє в ширших рамках громадської ініціативи MyFutureHeritage, у партнерстві із Львівською національною галереєю мистецтв імені Б.Г. Возницького та Мистецькою радою "Діалог". Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Фото: Pinsel.AR