У Львівському музеї Пінзеля відкриється тактильна експозиція для незрячих
Як передає Укрінформ, про це повідомляють ініціатори проєкту Pinsel.AR у Фейсбуці.
"У Музеї Івана Георгія Пінзеля відкриється тактильна експозиція для незрячих та слабозорих відвідувачів. Скульптури, створені шляхом фотополімерного 3D-друку, доповнені супровідними матеріалами та анотаціями шрифтом Брайля, а також екскурсіями, розробленими для незрячих та слабозорих відвідувачів музею", – йдеться в повідомленні.
Проєкт "Пінзель. Тактильна експозиція" – це продовження проєкту Pinsel.AR (переосмислення та популяризація спадщини Пінзеля за допомогою інструментів доповненої реальності). Задум реалізує ГО "17", яка діє в ширших рамках громадської ініціативи MyFutureHeritage, у партнерстві із Львівською національною галереєю мистецтв імені Б.Г. Возницького та Мистецькою радою "Діалог". Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
Фото: Pinsel.AR