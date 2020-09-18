В Австралії авіакомпанія пропонує 7-годинні туристичні польоти в нікуди

Австралійський авіаперевізник Qantas пропонує всім охочим здійснити семигодинний переліт навколо країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN Travel.

Наразі через обмеження подорожей у зв’язку з пандемією коронавірусу з та до Австралії літає дуже мало рейсів, а міжнародні літаки найбільшої австралійської компанії Qantas взагалі простоюють.

Саме тому авіаперевізник вирішив допомогти людям, які сумують за самим відчуттям перельоту.

Літак Qantas Boeing 787 Dreamliner вилітатиме з аеропорту Сіднея й здійснюватиме маршрут над кількома штатами Австралії, серед яких Квінсленд й Новий Південний Уельс.

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У такий спосіб пасажири зможуть з висоти помилуватися найвідомішими атракціями країни, серед яких, зокрема, гавань Сіднея, Великий Бар'єрний риф, гора Улуру та пляж Бондай.

Після семигодинного польоту літак повертатиметься до аеропорту Сіднея.

За перші 10 хвилин відкриття продажу квитків понад 130 людей вже придбали місця на перший політ, запланований на 10 жовтня. Залежно від обраного класу вартість одного квитка коливатиметься від 566 до 2 734 доларів США.

Зазначається, що такі перельоти вже відбуваються у Тайвані й Японії, але вони менш тривалі.

Фото: Qantas