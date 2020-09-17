В Альпах відкрили оглядовий майданчик на льодовику

Новий оглядовий майданчик із захопливим краєвидом на Ецтальські Альпи з'явився на вершині гори Граванд у Південному Тіролі (Італія).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Lonely Planet.

Майданчик, розташований на висоті 3 251 метр, отримав назву Ötzi Peak («Пік Етці») – на честь 5300-річної крижаної мумії людини епохи халколіту, яку в 1991 році знайшли туристи неподалік льодовика Валь-Сеналес / Шнальсталь.

Конструкція розташована за 10 хвилин ходьби від готелю Grawand – одного з небагатьох в Європі розташованих на висоті понад 3 000 метрів над рівнем моря.

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Площа конструкції з кортеновскої сталі становить 80 квадратних метрів. Вона немов ширяє над гребенем льодовика, зливаючись з навколишнім ландшафтом.

Напівкругла платформа, встановлена ​​на декількох опорах, оточена вертикальними металевими панелями, через які відкривається краєвид на гірські вершини.

Через квадратний тунель можна вийти на балкон зі скляною огорожею, спрямований в бік місця виявлення Етці. Конструкцію увінчує великий хрест.

Фото: Alex Filz