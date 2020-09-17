В Альпах відкрили оглядовий майданчик на льодовику
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Lonely Planet.
Майданчик, розташований на висоті 3 251 метр, отримав назву Ötzi Peak («Пік Етці») – на честь 5300-річної крижаної мумії людини епохи халколіту, яку в 1991 році знайшли туристи неподалік льодовика Валь-Сеналес / Шнальсталь.
Конструкція розташована за 10 хвилин ходьби від готелю Grawand – одного з небагатьох в Європі розташованих на висоті понад 3 000 метрів над рівнем моря.
Площа конструкції з кортеновскої сталі становить 80 квадратних метрів. Вона немов ширяє над гребенем льодовика, зливаючись з навколишнім ландшафтом.
Напівкругла платформа, встановлена на декількох опорах, оточена вертикальними металевими панелями, через які відкривається краєвид на гірські вершини.
Фото: Alex Filz