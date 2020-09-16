У Туреччині стартував фестиваль туристичного кіно

У відомому історичному районі Туреччини, Каппадокії, стартував V Міжнародний фестиваль туристичних фільмів.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на міністерство культури й туризму Туреччини.

"Фестиваль проходить в Невшехірі (місто розташоване у відомому своїми незвичними рельєфами, печерними монастирями та підземними містами історичному регіоні Каппадокія – ред.). Фільми представили 19 учасників з різних країн", – йдеться в повідомленні.

У заході також беруть участь режисери, продюсери, менеджери фестивалів, представники соціальних медіа та туристичного сектору з 18 країн, що входять до складу Міжнародного комітету фестивалів туристичного кіно (CIFFT).

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Покази в межах фестивалю відбуватимуться 16-17 вересня, у зв’язку із епідобмеженнями кінозали облаштували на відкритому повітрі.

Нагородження учасників відбудеться 18 вересня, нагороди вручатимуть у 28 категоріях.

Приз CIFFT – найпрестижніша нагорода в галузі туристичного відеомаркетингу. Фестивалі проводяться щороку. З 1 до 25 жовтня відбуватиметься глядацьке голосування за фільми та відео, які сподобалися найбільше. Ознайомитися та віддати свій голос можна на сторінці голосування CIFFT.