Вінницький музей поповнився мініатюрним макетом міста

У Вінницькому музеї моделей транспорту відкрили нову експозицію, в якій представили тематичні колекції та мініатюри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

Зазначається, що в новій залі розмістили найбільший в Україні макет частини міста площею близько 30 кв. м – майстри відтворили вінницьке Замостя 1950-60 рр. із залізницею.

«Ми зібралися напередодні Дня міста, але у зв’язку із COVID-19 скасували свято, але ж сам день народження не скасовується. В будь-якому випадку ми готували подарунки для вінничан та гостей нашого міста. І один із них – виставка мініатюр та колекцій. Два роки тому, коли ми створювали цей музей, мені було приємно що команда ентузіастів активно працювала над тим, щоб ця колекція була найкращою. Ми маємо колекцію із 7 000 моделей транспорту. Команда Олександра Вдовиченка фактично рік працювала, щоб створити таку унікальну «родзинку» нашого міста. Я впевнений, що це тільки початок і ми розвиватимемо цей напрямок», – сказав міський голова Сергій Моргунов.

Загалом на виставці представлено понад 10 тематичних колекцій.

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Як нагадали у міськраді, два роки тому у Вінниці відкрили перший в Україні музей моделей транспорту. В експозиції – мінікопії легкових, вантажних автомобілів, спецтехніки, мототранспорту, громадського транспорту, військової та авіатехніки, кораблів. Експонати – як фабричного виробництва, так і ручної роботи. За цей час музей побували 15 тисяч відвідувачів з 50 країн світу.

Фото: Олександр Лапін/Укрінформ