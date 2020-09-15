Вінниця отримала офіційний туристичний путівник

У Вінниці відбулася онлайн-презентація першого офіційного путівника містом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

«У режимі онлайн-святкування Дня міста мешканцям і гостям Вінниці презентували перше офіційне видання, що максимально описує всі пропозиції та складники туристичної сфери Міста ідей. До сьогодні різноманітні організації, пов’язані з туризмом у Вінниці, випускали флаєри, буклети, каталоги, мапи й навіть тематичні онлайн- чи офлайн-довідники. Але версію, яка б могла дати відповіді на більшість питань мандрівників, місто отримало тільки зараз», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, Вінниця вже давно переросла поняття міста для одноденної подорожі. Її туристичні «магніти» не обмежуються фонтаном, вежею, садибою Пирогова чи ставкою «Вервольф». Це набагато ширший перелік, який важко охопити навіть за одну кількаденну подорож. До того ж мандрівка навіть на вікенд не може обмежуватися відвідинами лише туристичних локацій. У такому разі гості міста обов’язково шукатимуть, де можна поїсти й переночувати та як зручніше пересуватися з однієї його частини в іншу. Тож, окрім складання маршруту різними музеями, артоб’єктами й атракціями, вони обиратимуть собі кілька готельно-ресторанних закладів і досліджуватимуть транспортну інфраструктуру.

«Путівник Вінницею ― це перше туристичне друковане видання міста на цілих вісімдесят сторінок, упорядковане працівниками департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Воно розповідає про історію Вінниці та її видатних постатей, місцеві туристичні об’єкти (архітектуру, мурали, скульптури, прогулянкові зони з фонтанами та водоймами), дозвілля (екскурсії, водні атракції й інші розваги), найяскравіші події, подільську кухню та вінницькі гастробренди (із вказівками, де це можна замовити чи придбати). Путівник містить інфографіку з розкладом місцевого транспорту й телефонами служб таксі, розділи з переліком найпопулярніших ресторанів, кав’ярень, пабів, готелів, гостелів і заміських комплексів», – зауважили в міськраді.

Крім того, путівник допоможе охочим спланувати подорожі цікавими локаціями за межами обласного центру.

Це ексклюзивне видання незабаром зможуть отримати клієнти закладів, у партнерстві з якими був реалізований друк перших накладів, а також учасники майбутніх туристичних заходів по Україні. Решта охочих мають можливість до кінця вересня взяти участь у квесті та виграти сам путівник і на додачу фірмові сувеніри, створені у стилі офіційного бренда Вінниці. Умови квесту опубліковані у соціальних мережах Instagram та Facebook на офіційних туристичних сторінках міста Visit Vinnytsia.

Фото: vmr.gov.ua