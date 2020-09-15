Середньовічна битва й вільна екскурсія: Ужгород кличе на справжній День міста

В обласному центрі Закарпаття оприлюднили програму відзначення Дня Ужгорода, яке заплановане на 27 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Турінформ Закарпаття" у фейсбуці.

"27 вересня 2020 року на День Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього – головне храмове свято Ужгорода – запрошуємо вас на справжній День Ужгорода. Буде не тільки справжній торт "Ужгород" – там буде справжнє свято", – йдеться в повідомленні.

Так, урочистості розпочнуться зі святкової Божественної літургії в Кафедральному греко-католицькому Соборі на площі Андрея Бачинського. Після цього відбудеться середньовічна реконструкція битви за Ужгород проти італійських рицарів від "Ордену Святого Миколая" на річці Уж.

Крім того, в програмі святкування – відкриття знаменитих трансільванських воріт, презентація кошика крафтових виробів Ужгорода, екскурсія "Таємниці Ужгородського лялькового театру".

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Упродовж дня заходи проводитимуться і на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту (Ужгородського скансену). Тут буде вільна екскурсія, дегустація, діятиме кузня, вільна кухня.

Увечері на охочих чекає вільна екскурсія нічним Ужгородом з, як запевнили організатори, неймовірною кількістю цікавих локацій. А о 21:00 відбудеться вечірнє фаєршоу на річці Уж.

Як відомо, жителі та гості Ужгорода відзначили 1127-му річницю заснування міста минулої суботи, 12 вересня. Однак через карантинні обмеження не проводилася більшість традиційних для цього свята заходів. Натомість відбулися загальноміське віче, святкова літургія в Горянській ротонді.