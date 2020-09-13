Рай для гурманів: на Закарпатті відкрили перший магазин локальних продуктів

В Нижньому селищі на Закарпатті відкрили перший магазин локальних продуктів “Селиський рокаш”. Це справжній рай для гурманів, де можна придбати дві сотні локальних продуктів — від сирів, ковбас, меду, чаїв до фріпсів та сушликів.

Про це Укрінформу повідомила сировар Інна Пригара, автор ідеї магазину локальних продуктів.

“Чому локальні продукти? Ми як “Селиська сироварня” двадцять років є виробником локальних продуктів, і розуміємо, з чим стикаються виробники, коли намагаються продати свою продукцію. Хтось не готовий купувати, хтось не готовий платити, хтось не довіряє нерозкрученому бренду... Тому ми вирішили взяти на себе цю відповідальність — знайомити людей з локальними продуктами. Наразі маємо в магазині дві сотні локальних продуктів, це є 22 виробники. Це сири, ковбаси, м'ясні вироби, часник та перець, меди, чаї, навіть фріпси (сухофрукти) та сушлики (в'ялене м'ясо)”, - розповіла Інна Пригара.

На Закарпатті відкрили перший магазин локальних продуктів / Фото: Тетяна Когутич. Укрінформ

В магазині представлене не тільки Закарпаття, тут є виробники і з Львівської та Івано-Франківської областей, які живуть в радіусі 150-кілометрової зони від Нижнього селища.

Зі слів Інни, виробники проходять відбір за декількома факторами: вони мають виробляти продукти самі, працювати вдома, ну і головне — підтвердити якість та походження сировини, це має бути 100% екопродукція.

“Я живу в селі і хочу, щоб тут були класні речі — тому ми зробили також кав'ярню, де була б добра кава. Тобто, не кафе, де разом з кавою продають пельмені чи чебуреки, а просто добра кава. У нас вона, до речі, особлива, бо молоко додаємо те, яке забираємо у людей на “Селиській сироварні”, а не магазинне, як це роблять у міських кав'ярнях, зазвичай,”- додає Інна.

Третій напрямок проєкту — це бібліотека.

“Гості можуть попити каву з книжкою, але бібліотека орієнтована більше на місцевих — книги можна брати додому. Я дуже хочу, аби діти почали більше читати, і за два тижні, відколи ми працюємо в тестовому режимі, маємо вже шістьох читачів. Четверо дорослих і двоє дітей. Це, фактично, моя бібліотека, але багато книг приносять друзі, за що я їм дуже вдячна.” - каже Інна Пригара.

Експерт з закарпатського туризму Федір Шандор каже, що магазин локальних продуктів “Селиський рокаш” - перший на Закарпатті. Згодом їх буде більше, але наразі це є рай для гурманів, які уміють цінувати місцеві смаки, відзначає він.

Також зі слів Шандора, дуже важливо для туристів, що купуючи унікальні продукти в такому от локальному магазині, може бути на 100% впевненим щодо їхньої якості та унікальності.