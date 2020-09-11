У Золочівському замку презентували унікальну виставку сувоїв

У Золочівському замку вперше відкрили виставку з майже двома десятками унікальних китайських та японських сувоїв XVIII-ХХ століття з фондів Львівської галереї мистецтв ім. Бориса Возницького.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила завідувачка сектору "Музей східного мистецтва" галереї Тетяна Олейнікова.

"Це чергова наша виставка з теми "Мистецтво і культура народів Сходу". Виставка є унікальною, тому що вперше за історію галереї ми виставляємо повну колекцію 19 східних сувоїв, які є в наших фондах. Для багатьох ця виставка стане відкриттям, бо мистецтво Сходу дуже відрізняється від європейського. Не слід від неї чекати яскравого забарвлення чи витонченої техніки, вона має не настільки зорове представлення, як глибокий філософський зміст", – розповіла Олейнікова.

На виставці представлені всі три види сувоїв, які відомі у світі: пейзаж, портрет і каліграфія.

Найвизначніше місце в експозиції займають два сувої XVIII-ХІХ століття, на яких зображені сцени з традиційного японського театру Кабукі. Вони виконані вишивкою і аплікацією шовком по шовку золотою та срібною ниткою та наклеєні на рисовий папір. Хоча ці безцінні давні сувої і потребують реставрації, проте чудово збереглися – як колористика, так і структура.

Найбільший у колекції і вперше представлений у повному зібранні китайський твір "Життя безсмертних". Він складається з 11 вертикальних сувоїв, об’єднаних спільним сюжетом із зображенням сцен китайської міфології. Оформлена ця робота у форматі ширми, її автори невідомі, але техніка вишивання шовком, поєднана з розписом по шовку акварелями та тушшю, належить давній династії Мін.

Повністю зібраний твір уперше побачили навіть працівники музею, адже попередньо ці сувої виставляли окремо, по 3-4 для загального огляду. Це єдині сувої, які Львівська галерея мистецтв придбала для своїх фондів у 70-х роках, усі інші твори східного мистецтва музею подарували меценати й гості.

Фото: lvivgallery.org.ua

Відео: zolochiv.net