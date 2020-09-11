У Житомирі стартувала всеукраїнська туристична виставка ZT-EXPO 2020

У Житомирі в межах фестивалю ZT-EXPO 2020 відкрилася туристична виставка, де регіони України та міста й ОТГ Житомирщини пропонують знайомство зі своїми туристичними маршрутами, фестивалями, пам’ятками й цікавими об’єктами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всеукраїнська виставка проходить у Житомирі вдруге. Ми планували зробити її міжнародною, але через пандемію вона цього року так і залишилася всеукраїнською. До нас приїхали представники майже з 10 областей. Дуже приємно, що є Донеччина, бо ми одна родина. Цього разу тема усіх наших заходів – це туризм в умовах карантину», – розповів директор Житомирського обласного туристичного інформаційного центру Василь Кравчук.

За його словами, учасники виставки намагаються знайти для туристичної галузі позитивні сторони карантину. Серед них – розвиток внутрішнього туризму завдяки закритим кордонам.

У Житомирі відкрилася туристична виставка ZT-EXPO 2020 / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

Крім того, з’явилася можливість подорожувати Житомирщиною за допомогою аудіогіда та 3D-турів, які планують вдосконалювати. Під час карантину на багатьох популярних об’єктах області з’явилися туристичні таблички.

Продовженням фестивалю ZT-EXPO стала конференція, на якій учасники обговорять особливості роботи музеїв та заповідників під час карантину, фестивальний та зелений туризм, а також нові екскурсії та туристичні маршрути.

Всеукраїнський культурно-мистецький фестиваль ZT-EXPO 2020 відбувається упродовж 10-11 вересня. У перший день, 10 вересня, проводилися для його учасників екскурсії до Музею космонавтики ім. С.П. Корольова та до Тетерівської ОТГ.