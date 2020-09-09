У замку «Радомисль» відбудеться британський бал

У замку-музеї «Радомисль», що у місті Радомишль Житомирської області, в суботу, 12 вересня, відбудеться британський бал вшанування шотландської культури.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у фейсбуці.

«Запрошуємо відвідати традиційний британський бал вшанування шотландської культури. Започаткований королевою Вікторією у 1850-х роках, цей бал і досі щороку у вересні проводиться у замку Балморал (у Шотландії – ред.). За традицією, на балу можуть танцювати всі мешканці місцевої спільноти та навіть слуги замку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед балом на галявинах замку триватимуть ігри та розваги, що побутували у Британії наприкінці ХІХ століття, а також відбудеться пікнік.

Під час балу танцюватимуть традиційні шотландські контрданси та бальні танці англійської аристократії кінця 1980-х років.