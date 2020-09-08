Житомирщина має розвивати туризм і рекреацію – Зеленський

Житомирська область має значний потенціал для розвитку туристично-рекреаційної галузі.

Про це сказав у Житомирі Президент Володимир Зеленський під час презентації стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Житомирщина – це дійсно унікальна область... Ваша область має унікальні природні та кліматичні умови. Тут знаходяться понад 200 об'єктів природно-заповідного, багато з яких - державного значення. Це дає величезні можливості для розвитку рекреаційної та туристичної сфери в Житомирській області», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що в області зосереджено 85% запасів усіх титанових руд України і 80% загального видобутку кварциту. Глава держави також звернув увагу й на аграрний потенціал області.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський перебуває із робочою поїздкою у Житомирській області.