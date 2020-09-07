Новоград-Волинський запрошує туристів на 9 осінніх екскурсій

У місті Новоград-Волинський, що на Житомирщині, туристів восени запрошують на 9 тематичних екскурсій, які проводять на свіжому повітрі.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила спеціаліст з питань туризму відділу культури і туризму Новоград-Волинської міської ради Юлія Петренко.

«Ми запрошуємо всіх охочих на дев’ять екскурсій Новоградом-Волинським. За два роки вдалося вдосконалити два туристичні маршрути та розробити нові. Серед тих, що з’явилися нещодавно, екскурсія-релакс «До старого млина» та орнітологічна екскурсія «Птахи Звягельщини», що розрахована на дітей та дасть змогу їм дізнатися про птахів, які живуть у нашому місті, і поспостерігати за ними», – зазначила Петренко.

Крім згаданих двох, у місті можна обрати такі екскурсії: оглядова «Стародавнє місто над Случчю», тематична «Як дитиною бувало…» (пов’язана з поетесою Лесею Українкою, яка народилася у Новограді-Волинському – ред.), екскурсія-релакс «Вперед у минуле», інтерактивна для дітей «Місто мого дитинства», пізнавальна прогулянка «Відомий-невідомий Новоград», пішохідна «Шляхами солдатського подвигу» та автобусна «До партизанського дуба».

За словами Юлії Петренко, всі екскурсії відбуваються на свіжому повітрі. Лише «Шляхами солдатського подвигу» передбачає відвідування капоніру невеликими групами. За бажанням екскурсантів можна завітати до музеїв під час мандрівок «Як дитиною бувало…» та «Стародавнє місто над Случчю».

У місті є три музеї – краєзнавчий, літературно-меморіальний Лесі Українки та родини Косачів.