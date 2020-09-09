Найстарішу турфірму хочуть відродити у новому форматі

Легендарна британська туристична компанія Thomas Cook може відродитися як онлайн-туроператор до кінця року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Такий варіант розглядає китайський конгломерат Fosun, який купив бренд, що вів свою історію з 1841 року, після його краху у вересні 2019-го.

Fosun, який був найбільшим акціонером Thomas Cook до його банкрутства, неодноразово заявляв, що хоче відновити бізнес як онлайн-бренд.

Китайський конгломерат наразі намагається отримати схвалення Управління цивільної авіації Великої Британії, але не бажає доопрацювати свої плани на випадок, якщо уряд країни введе нові карантинні обмеження на поїздки.

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Нагадаємо, Thomas Cook проіснувала 178 років, а її засновник, Томас Кук, вважався "батьком світового туризму". Компанія з виручкою майже 10 мільярдів євро стала жертвою свого величезного розміру, не витримавши конкуренції з туристичними онлайн-сервісами.

Її крах спровокував найбільшу репатріацію в мирний час – вранці в понеділок, 23 вересня 2019 року, 600 тисяч туристів (з них понад 150 тисяч – громадяни Великої Британії) дізналися, що не зможуть продовжити подорож за планом або повернутися додому, – найбільший і найстаріший британський туроператор оголосив про банкрутство.

Fosun придбала бренд Thomas Cook за 11 мільйонів фунтів стерлінгів в листопаді минулого року.

Фото: news.sky.com