Найстарішу турфірму хочуть відродити у новому форматі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Такий варіант розглядає китайський конгломерат Fosun, який купив бренд, що вів свою історію з 1841 року, після його краху у вересні 2019-го.
Fosun, який був найбільшим акціонером Thomas Cook до його банкрутства, неодноразово заявляв, що хоче відновити бізнес як онлайн-бренд.
Китайський конгломерат наразі намагається отримати схвалення Управління цивільної авіації Великої Британії, але не бажає доопрацювати свої плани на випадок, якщо уряд країни введе нові карантинні обмеження на поїздки.
Нагадаємо, Thomas Cook проіснувала 178 років, а її засновник, Томас Кук, вважався "батьком світового туризму". Компанія з виручкою майже 10 мільярдів євро стала жертвою свого величезного розміру, не витримавши конкуренції з туристичними онлайн-сервісами.
Її крах спровокував найбільшу репатріацію в мирний час – вранці в понеділок, 23 вересня 2019 року, 600 тисяч туристів (з них понад 150 тисяч – громадяни Великої Британії) дізналися, що не зможуть продовжити подорож за планом або повернутися додому, – найбільший і найстаріший британський туроператор оголосив про банкрутство.
Fosun придбала бренд Thomas Cook за 11 мільйонів фунтів стерлінгів в листопаді минулого року.
Фото: news.sky.com