Японський готель пропонує туристам переночувати безкоштовно за послугу

Готель New Shohei в Токіо пропонує мандрівникам безкоштовну ночівлю. Натомість просять лише про невелику послугу.

Про це повідомляє SoraNews24, передає Укрінформ.

Як і в більшості токійських готелів, у New Shohei під час пандемії стався різкий спад ділової активності. В деякі дні тут взагалі не було відвідувачів, тому керівництво вирішило здавати кімнати безкоштовно. Натомість постояльців попросять вказати на своїх сторінках у соціальних мережах, що вони зупинялися саме тут, і запостити фото з готелю.

Водночас гостей не просять писати захоплені відгуки і не ставлять жодних вимог до постів. Крім того, якщо відвідувачі не захочуть розкривати своє місце розташування під час перебування в готелі, вони зможуть запостити фото вже після від’їзду. Але для цього необхідно буде відправити електронного листа до готелю, вказавши, коли вони це зроблять.

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Готель New Shohei розташований в районі Сіндзюку, за декілька кроків від низки популярних атракцій. Акційна пропозиція не позбавляє «безкоштовних» гостей жодної з послуг, доступних «платним» постояльцям. Вони навіть отримують доступ до гостьового лаунжу, де подають безкоштовну каву, сік і алкогольні напої. Крім того, на них очікує безкоштовна тарілка сашимі.

Акційна пропозиція діє лише в будні.

Фото: Hotel New Shohei