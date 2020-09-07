Туристам скоротили шлях з центру Пекіна до Великої китайської стіни

Туристам скоротили шлях з центру Пекіна до Великої китайської стіни

Укрінформ
У Пекіні запустили новий автобус, який без пересадок довезе туристів з центру міста до частини Великої китайської стіни "Бадалін" і назад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

"Щосуботи та щонеділі о 9:00 ранку цей автобус відправлятиметься від виходу C станції метро "Національна бібліотека Китаю", а повертатиметься о 15:30 того ж дня. Новий маршрут скоротить для туристів час у дорозі на більш ніж дві години, як порівняти зі звичайними автобусами й автобусами-шатлами, наданими адміністрацією мальовничого району",  – йдеться в повідомленні.

Автобус, який курсуватиме між двома пунктами призначення, отримав назву "Darling Bus", що за вимовою схоже на ієрогліфи "Далін" у назві популярної частини знаменитого туристичного об'єкта Піднебесної.

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Плата за проїзд туди й назад становить 80 юанів (близько 11,7 доларів).

Всі "Darling Bus" працюватимуть на нових джерелах енергії. Кожен з них може вмістити до 45 пасажирів.

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