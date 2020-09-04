Фотоподорож: печерний монастир села Розгірче

На пошук інформації немає багато часу, а потрібні нові враження після тривалого сидіння на карантині? Укрінформ пропонує фотознайомство з "незаїждженими" локаціями, які можуть зацікавити туриста.

Це яскраві точки на туристичній мапі України – архітектурні, природні, створені руками українців-сучасників. Побачивши їх раз на світлині, складно відмовити собі в мандрівці до них офлайн.

Цього разу перенесемося на Львівщину. Тут, на південно-східній околиці села Розгірче Стрийського району, розташований скельний монастир, перші згадки про який датуються другою половиною XV ст.

Скельно-печерний комплекс – унікальна пам'ятка історії та природи, розташована на висоті 443 м над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків заввишки до 25 м, що утворилися понад 70 млн років тому на дні палеогенового моря. Кам'яний лабіринт відслонення Вигородського пісковика завширшки 50 м простягається серед буково-смерекового лісу зі сходу на захід майже на 400 метрів.

Сучасні дослідження вказують на те, що скелі використовувалися ще з язичницьких часів як місце поселення чи сховок.

У товщі основного скельного масиву вибито три печери, які розташовані на двох рівнях. На першому — два приміщення, а на другому (до якого ведуть сходи) — одне приміщення. Дослідники вважають нижню велику печеру житловою кімнатою, до якої примикала комора, а верхню печеру — монастирською церквою.

Сьогодні монастир – популярна туристична місцина.

Фото: Альона Николаєвич/Укрінформ