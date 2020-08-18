Фотоподорож: Женецький водоспад

На пошук інформації немає багато часу, а потрібні нові враження після тривалого сидіння на карантині? Укрінформ пропонує фотознайомство з "незаїждженими" локаціями, які можуть зацікавити туриста.

Це яскраві точки на туристичній мапі України – архітектурні, природні, створені руками українців-сучасників. Побачивши їх раз на світлині, складно відмовити собі в мандрівці до них офлайн.

Перенесемося за допомогою нашої фотоподорожі на Івано-Франківщину. Тут на туристів чекає Женецький водоспад – наймолодший у Карпатах. Утворився він трохи більше пів століття тому завдяки повені.

У Карпатах майже кожен водоспад називають Гук за гуркіт та шум води, а Женецький, бо утворений він водами невеликої річечки Женець, що тече Женецькою ущелиною, пише портал "Мандруй Івано-Франківщиною".

Природна атракція розташована між масивами хребтів Явірника і Хом'яка-Синяка (гірський масив Ґорґани), біля сіл Микуличин і Татарів, на висоті 900 м над рівнем моря. Вода вільно падає з висоти 15 м.

Женецький Гук привертає увагу будь-якої пори року: навесні він доповнюється новими струмками, взимку іноді замерзає й перетворюється на величезні казкові бурульки.

Фото: Маркіян Лисейко/Укрінформ