Фотоподорож: Кицівська пустеля на Харківщині

На пошук інформації немає багато часу, а потрібні нові враження після тривалого сидіння на карантині? Пропонуємо фотознайомство з "незаїждженими" локаціями, які можуть зацікавити туриста.

Це яскраві точки на туристичній мапі України – архітектурні, природні, створені руками українців-сучасників. Побачивши їх раз на світлині, складно відмовити собі в мандрівці до них офлайн.

Нова локація нашої фотоподорожі – унікальний природний об’єкт – Кицівська пустеля.

Розташована ця піщана горбиста місцевість в межах Печенізького району Харківської області, на південь від села Кицівка.

Напівпустельні ландшафти утворені піщаними відкладеннями річки Сіверський Донець, що схожі на дюни. Пагорби частково вкриті степовими травами, мохами, чагарниками. Крім того, за словами вчених, тут живуть окремі види рідкісних комах.

У радянські часи ця територія була танковим полігоном. Кажуть, ще й досі тут можна натрапити на боєприпаси.

Сьогодні ж це місце приваблює шанувальників екстремальних перегонів бездоріжжям.