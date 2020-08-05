Фотоподорож: палац-фортеця графів Телекі

На пошук інформації немає багато часу, а потрібні нові враження після тривалого сидіння на карантині? Пропонуємо фотознайомство з "незаїждженими" локаціями, які можуть зацікавити туриста.

Це яскраві точки на туристичній мапі України – архітектурні, природні, створені руками українців-сучасників.

Наступна локація нашої фотоподорожі розташована на Закарпатті. Це – палац-фортеця графів Телекі в селі Довге, що на Іршавщині.

Пам'ятка архітектури XVIII століття – це комплекс споруд у бароковому стилі, обнесених оборонним муром з бійницями, що утворює квадрат 65x65 м. Зведений у 1712-1798 роках.

Будівля палацу одноповерхова, має план правильного прямокутника і примикає до північно-західної захисної стіни.

У дворі розбитий невеликий парк, що зберіг до теперішнього часу планувальну структуру. Тут ростуть дві вікові липи. За оцінками фахівців, вік однієї з них — понад 600 років.