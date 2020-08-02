Фотоподорож: Дворічанський нацпарк

На пошук інформації немає багато часу, а потрібні нові враження після тривалого сидіння на карантині? Пропонуємо фотознайомство з "незаїждженими" локаціями, які можуть зацікавити туриста.

Це яскраві точки на туристичній мапі України – архітектурні, природні, створені руками українців-сучасників. Побачивши їх раз на світлині, складно відмовити собі в мандрівці до них офлайн.

Наша фотоподорож триває Харківщиною. Наступна локація – Дворічанський нацпарк.

Національний природний парк "Дворічанський" – це унікальні крейдяні гори, розташовані вздовж правого берега річки Оскіл, пише портал "Мандруй Харківщиною".

Тут прокладено екостежки "Крейдяна" (завдовжки 5,2 км) та "Урочище Заломне" (завдовжки близько 3 км).

"Перша проходить поміж крейдяних гір біля річки Оскіл, даруючи своїм відвідувачам фантастичні враження від поєднання синіх вод та білосніжних схилів пагорбів. Крокуючи другою, можна назбирати чимало грибів у лісовій просіці. В парку можна зустріти рідкісні рослини, а також тварин, що занесені до Червоної книги України. Обов’язково відвідайте це місце, аби вдосталь надихатись цілющим повітрям та позагоряти на чудових піщаних пляжах річки Оскіл", – йдеться на сайті.