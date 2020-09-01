Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Опішнянський музей українського гончарства, курорт "Миргород", Національний музей-заповідник Миколи Гоголя – основні туристичні об’єкти Полтавщини.

Про це розповіла заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Катерина Рижеченко під час відвідання Президентом Володимиром Зеленським Полтавського краєзнавчого музею, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Серед визначних туристичних місць краю вона (Рижеченко – ред.) назвала Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, опішнянський музей українського гончарства, курорт "Миргород", Національний музей-заповідник Миколи Гоголя. Також заступниця голови ОДА згадала про оздоровчий, активний, археологічний, гастрономічний, промисловий, сільський та фестивальний туризм", – цитують в ОП Рижеченко.

Заступник голови ОДА також наголосила на важливості завершення ремонтно-реставраційних робіт у будівлі Полтавської філармонії, яку, за її словами, уже подали до списку об’єктів програми "Велике будівництво".

"Ми бачимо довгострокові перспективи в умовах карантину. Жодна галузь не завдячує так карантину, як галузь внутрішнього туризму. Тому у жовтні ми презентуємо інтерактивну мапу "Віртуальні мандрівки Полтавщиною", – розповіла заступниця голови ОДА.

Зеленському на Полтавщині показали туристичні "магніти" області / Фото: president.gov.ua

У краєзнавчому музеї Президент оглянув унікальні експонати. Зокрема, Зеленський ознайомився з експозицією артефактів Стародавнього Єгипту, скіфів, давніх греків, озброєння самураїв.

Президенту продемонстрували археологічні знахідки з території Полтавщини, пов’язані з часами Київської Русі.

Також він оглянув експозиції, присвячені відомим полтавцям, та колекції холодної й вогнепальної зброї, ознайомився з колекціями старовинних монет та виробів з металу.

Директор закладу Олександр Супруненко зазначив, що це один з найбільш відвідуваних музеїв в Україні. За його словами, щороку сюди приходять понад 220 тисяч осіб. У музеї розміщено понад 300 тисяч експонатів.

Супруненко додав, що скарб з монетами, який експонується у музеї, містить п’ять унікальних талерів, якими платили козакам.

Президент також ознайомився з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та об’єктами, обраними для реалізації в межах ініціативи "25 магнітів".

Очільник облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив, що займається питаннями внесення решетилівської вишивки "білим по білому" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а також ремонту Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні.

Крім того, він підкреслив, що 2021 року планують розпочати реставрацію Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Полтавській області.