Стало відомо, коли туристів у Маріуполі поставлять на сигвеї

У Маріуполі, що на Донеччині, головною туристичною новинкою осені стануть оригінальні екскурсії на сигвеях. Маршрут першої проходитиме оновленим центром міста.

Як передає Укрінформ, про це в коментарі Zruchno.Travel розповіла начальник відділу розвитку туризму Маріупольської міської ради Вікторія Давва.

За словами чиновниці, надалі планується організовувати такі екскурсії територією всіх нових громадських просторів Маріуполя.

Унікальна екскурсія на сигвеях – один із проєктів-переможців конкурсу мінігрантів сприяння розвитку туризму, культури і спорту програми "Громадський бюджет" за напрямом "Туризм". Автори проєкту, крім екскурсій, пропонують ознайомлювальні прогулянки реконструйованими міськими просторами. Так, учасники екскурсії зможуть побачити оновлену площу Свободи і парк ім. Гурова.

"Зараз дуже багато об’єктів і громадських просторів міста перебувають у процесі реконструкції та найближчим часом вони почнуть відкриватися один за одним. І такі екскурсії будуть залучати містян і гостей Маріуполя і знайомити з новими локаціями. Наприклад, в цьому році до Дня міста відкриється площа свободи – це не просто площа, а дуже великий комплекс цікавих об’єктів. І буде дуже цікаво оглянути їх під час екскурсії на сигвеях", – зазначила Давва.

Для участi в екскурсіях на сігвеях потрібно мати хоча б невеликий досвід, хоча до початку екскурсії у всіх учасників буде можливість потренуватися. Екскурсії розраховані на невеликі групи – 5-6 осіб. Групу супроводжуватимуть два екскурсоводи. Один їхатиме на сигвеї, а другий йтиме пішки, щоб надати допомогу учасникам груп, в разі виникнення труднощів. Всі екскурсанти отримають приймачі та навушниками, щоб у них була можливість слухати розповідь екскурсовода безпосередньо під час переїздів. Крім того, на маршруті будуть зупинки для відпочинку та огляду об’єктів.

Маршрути екскурсії прокладалися по тих місцях, де є зручна інфраструктура – велодоріжки, рівні майданчики і пішохідні зони.

Цьогоріч відвідати незвичайні екскурсії можна буде абсолютно безкоштовно – необхідно тільки заздалегідь зареєструватися і пройти інструктаж.