У маріупольській "Вежі" влаштовуватимуть сенсорні екскурсії

У культурно-туристичному центрі "Вежа", що в Маріуполі на Донеччині, в четвер, 3 вересня, відбудеться пілотний запуск присвяченої сенсориці експозиції "Кімната чуттів".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в фейсбуці.

"Вежа" пропонує охочим пізнати себе та свою сенсорику краще! "Кімната чуттів" – вже доволі відомий формат психологічного атракціону як за кордоном, так і на теренах нашої країни. Запевняємо, кожен із нас помиляється у своїх здатностях сприймання навколишнього світу на звуки, запахи, тактильні відчуття", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт втілили за підтримки громадського бюджету.

Відвідати "Кімнату чуттів" можна безкоштовно. Екскурсія передбачає присутність в кімнаті лише однієї людини, крім ведучого, тому запис здійснюється по одній людині на певний час – з 14:00 до 18:00. Забронювати місце можна, зателефонувавши до "Вежі", або на рецепції.

Варто зазначити, що маріупольський культурно-туристичний центр розташований у відреставрованій будівлі архітектурної пам’ятки міста – водонапірній вежі. Її збудували 1910 року. Висота будівлі з червоної цегли становить 33 метри. Просторово-планувальне розташування і взаємозв’язок її складових частин втілюють характерні особливості споруд такого типу: восьмигранна в горизонтальній проекції, чотириярусна, увінчана восьмискатним шатром з оглядовою башточкою. Вона створена в формах еклектики, поєднує елементи різних стилів – романського та готичного.