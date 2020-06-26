Нові мініскульптури Маріуполя: де їх шукати

У Маріуполі, що на Донеччині, почали встановлювати нові мініскульптури, присвячені різним символам міста.

Про це повідомляється на сторінці "Маріуполь – туристичне місто" у Facebook.

"Сьогодні (26 червня – ред.) в трьох районах Маріуполя будуть встановлені шість міністатуеток: козачка Домаха, мамонтеня, коваль, пелікан, кораблик, осетер. Скульптури є уособленням символічних образів міста. Коли зустрінете скульптурку – обов'язково загадайте бажання", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що козачку та мамонтеня треба шукати на Лівому березі в районі парку "Веселка", коваля – біля кованого балкону редакції газети "Приазовський робочий"; кораблик – у Приморському парку. Осетер з'явиться згодом на узбережжі. А першим прилетів на Грецьку площу пелікан.

Також сьогодні після реставрації на місце повернуться дві скульптури Нільсена. Їх встановлять біля драмтеатру та Міського саду, але розташують вище.

Як повідомляв Укрінформ, ідея встановлення нових мініскульптур у Маріуполі полягає в тому, щоб створити візуальний образ для символів та фольклорних маркерів міста, які його не мають або мають лише у досить широкому розумінні. Фігурка – як нагадування про подію, легенду чи історичний факт.

За основу скульптури "Домаха" взято образ норовливої козачки, яка, за легендою, змінила течію річки Кальміус. Крім того, існує версія, що в історії Маріуполя було легендарне козацьке поселення Домаха.

Мамонтеня присвятили нещодавнім розкопкам, які підтвердили, що на приазовських землях багато тисячоліть тому водилися стародавні південні слони – нащадки мамонтів.

Скульптура коваля пов’язана з існуванням на карті Маріуполя 1910 року вулиці Ковальської, де тогочасні місцеві майстри підковували коней селян, що з’їжджалися на ринок. Натомість пелікан був зображений на першому гербі та прапорі Маріупольської земської управи. Цей птах – символ самопожертви. Що ж до кораблика, то він уособлює не лише значення Маріуполя як важливого портового центру, а й як міста, яке завжди на хвилі. А осетер представляє багату фауну Азовського моря.

Фото: @mistoMarii