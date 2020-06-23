На Вінниччині з’явився мамонт, який ревітиме за гроші

У селі Ольгопіль, що на Вінниччині, встановлюють нову туристичну принаду – "клонованого" механічного мамонта, який може рухатися й ревіти.

Про це заявив ініціатор проєкту, директор місцевої агрофірми Павло Каленич, повідомляє пресслужба підприємства.

"Ідея цього проєкту народилася ще торік. Над величезною скульптурою працювали майстри з Немирівщини, моєї батьківщини. Повертаючи мамонта в Ольгопіль, ми фактично відновлюємо історичну справедливість. Адже той скелет мамонта, який стоїть у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, був знайдений в урочищі Слобода Чечельницького району. Наш мамонт "клонований" з його ребра. Він буде ревіти, але тільки за гроші. Розмістимо його в Ольгополі. Така атракція точно здивує і місцевих жителів, і туристів", – розповів Каленич.

За його словами, мамонт зможе навіть виконувати оригінальні трюки. Водночас, скільки коштуватиме така атракція, ініціатор проєкту не повідомив.

Варто зазначити, що скелет мамонта, який стоїть у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, носить ім’я Вінні. Він вважається одним із основних туристичних об’єктів Вінниччини. Знайшли його випадково 1961 року. Тоді група студентів проводила розкопки на території теперішнього парку "Кармелюкове Поділля", що в Чечельницькому районі Вінниччини.

Фото: olgopol.com.ua