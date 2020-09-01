У Львові рятують унікальну Франкову грушу

У Львівському музеї Івана Франка займаються порятунком груші, яку 118 років тому посадив письменник у своєму саду. Сьогодні дерево потребує лікування, що коштуватиме понад 70 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на департамент з питань культури, національностей та релігій.

"118 років тому Іван Франко разом із синами посадили у своєму садку грушку. Ця груша – єдине дерево з Франкового саду, яке дожило до наших днів. Незважаючи на свій вік, ще минулого року грушка вродила рясними плодами. А вже цьогоріч працівники Дому Франка виявили певні проблеми зі стовбуром і кроною, які потрібно негайно ліквідувати і вилікувати дерево", – йдеться в повідомленні.

Щоб зібрати кошти на порятунок дерева, колектив Дому Франка започаткував низку благочинних акцій. Загалом на лікування потрібно понад 70 тис. гривень. Одним із таких заходів стала виставка малярських робіт львівських художників "Портрет Франкової груші".

Представлена експозиція – це результат нещодавно проведеного у Домі Франка мистецького пленеру "Портрет груші: Франкове дерево під пензлем львівських художників". Львівські митці намалювали грушу і в такий спосіб увіковічнили дерево як цінний мистецький експонат та важливий артоб'єкт.

На виставці презентували свої роботи художники Ольга Падовська, Наталя Пухінда, Олена Каменецька-Остапчук, Ірина Фартух, Леся Рось, Олена Мікула, Євген Потапов, Клавдія Потапова, Наталя Курій-Максимів, Максим Максимів, Галина Мазур, Олександр Дворський.

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка — музей у Львові, на вулиці, що носить ім’я письменника. Розташований у будинку Івана Франка, в якому він мешкав у 1902-1916 роках.

Фото: loda.gov.ua