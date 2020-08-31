Туристи вже можуть побачити «Таємничі підземелля Рівного»

Новий туристичний об’єкт «Таємничі підземелля Рівного» розпочав працювати в обласному центрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РадіоТрек.

«Відбулося урочисте відкриття «Таємничих підземель Рівного». Для огляду відкрили два великих кола – це дві експозиції. У першому великому колі можна побачити розкопки із зеленою підсвіткою, а у меншому – зброю. Експозиція називається «Еволюція агресії» й там виставлені знайдені археологами міліарні знаряддя – від древніх до сучасних», – йдеться в повідомленні.

Всередині охочим пропонують звичайну екскурсію про пам'ятки історії Рівного, а також «родзинку» – віртуальну реальність. Зокрема, на замовлення міської влади у Києві розробили великий VR-квест. Окрім квесту, в підземеллях можна буде й зіграти у топові VR-ігри.

Під час презентації «Таємничих підземель» грала музика Казимира Любомирського. Це композитор ХIX століття, який жив і творив у Рівному, а в історії музики відомий, як один із 10 найвидатніших композиторів Польщі та послідовників Шопена. Його твори грав Френк Сінатра.

На проєкт витратили 12 млн грн з європейського гранту та 3,5 млн грн з міської скарбниці.

Як повідомляв Укрінформ, «Маленьким Версалем» у Рівному охрестили унікальний туристичний об’єкт – архітектурний комплекс, який упродовж двох років будували у межах реалізації проєкту «Таємничі підземелля Рівного», профінансованого за кошти Європейського Союзу.

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У підземеллях Рівного – пам’ятці архітектури місцевого значення – постали дві інтерактивні квест-кімнати. Фундаменти древніх мурів накрили археологічним вікном з вмонтованою системою світло-звукового шоу. У такий спосіб жителі та гості міста відтепер щовечора спостерігатимуть за археологічними знахідками, які переливатимуться різними кольорами під звуки класичної музики.

Раніше повідомлялося, що «Таємничі підземелля Рівного» стали частиною міжнародного пакту з охорони історичних пам'яток і культурних цінностей, зруйнованих під час збройних конфліктів.

Фото: РадіоТрек