“Стара Умань” оновила маршрут монастирськими підземеллями

У Державному історико-архітектурному заповіднику “Стара Умань” після послаблення карантину знову проводять екскурсії місцевими підземеллями.

Про це повідомляє UA: Черкаси.

“Екскурсії уманським підземеллям відновили працівники заповідника “Стара Умань”. Щоб ще більше зацікавити відвідувачів, маршрут оновили”, – йдеться в повідомленні.

Заповідник розташований у колишньому Василіанському монастирі – одній із найстаріших будівель Умані. Його заснували у 1765 році.

За словами директора “Старої Умані” Владислава Давидюка, монастирське підземелля – систему ходів та келій, де три століття тому ченці шукали усамітнення, а у разі потреби – можливість утекти від нападників – тут відкрили для відвідувачів 2016 року.

Для того, щоб привести тут все до ладу, зазначив Давидюк, вивезли два КамАЗи сміття, прибрали і зробили екскурсійну виставку.

Хоч ченці другу сотню років, як тут не живуть, щоб провести екскурсантів до підземелля, на вході чекає “монах“ – працівник заповідника Євген Гуменюк.

Температура у підземеллі влітку та взимку однакова – 12 градусів. Тому, окрім масок, охочим прогулятися лабіринтами катакомб радять надягати ще й верхній одяг.

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За словами екскурсовода, подбали тут і про вибагливих туристів, і про любителів містики. Келії та робочі зони працівники заповідника облаштували відповідним антуражем. А нині додали до екскурсій ще й театралізовані елементи.

Гуменюк розповів, що у підземеллі можна побачити сліди різних епох: у склепі для монахів – чани для квашеної капусти, побудовані вже радянськими солдатами.

Директор заповідника Владислав Давидюк зазначив, що частина підземелля ще недосліджена. Вона йде вглиб під центральну вулицю Умані. Ймовірно, там з’єднується з іншими тунелями.

“Було знайдено 120 метрів підземних споруд. Прийде час – їх відкриють. Думаю, це буде ще один цікавий туристичний маршрут“, – сказав Давидюк.

Крім того, за словами директора заповідника, монастир планують відновити.