На Львівщині для туристів готують майже півтори сотні кілометрів нових маршрутів

На території Національного природного парку "Сколівські Бескиди" ознаковують 144 кілометри нових екостежок для туристів, що майже втричі більше, ніж торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ЛОДА Юрія Холода.

"Сьогодні, як ніколи, надзвичайно актуальним став розвиток внутрішнього туризму. А нам є що запропонувати навіть найвибагливішим мандрівникам. Львівщина – унікальний туристичний регіон. Поки весь світ на паузі через пандемію, ми не стоїмо на місці. Прагнемо популяризувати все нові й нові маршрути, щоб про наш регіон дізналося якомога більше мандрівників. Нові 144 км шляхів у Сколівських Бескидах – це майже втричі більше, аніж ми змогли ознакувати торік", – розповів Холод.

Як зазначили в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА, через великий запит на відпочинок в Карпатах є чимале навантаження на природні території̈.

Читайте також: Туризм Львівщини отримає сучасний портал

Відтак, проєкт ознакування шляхів активного та екологічного туризму сприяє безпечним туристичним подорожам, а також відіграє важливу роль у збереженні природних територій нацпарку.

"У 2019 році було ознаковано 60 км шляхів активного й екологічного туризму. Цього року ми ознакуємо втричі більше. Запрошуємо туристів мандрувати Львівщиою. І робимо все, аби це було зручно", – зазначила начальниця управління туризму і курортів облдержадміністрації Наталя Табака.

В межах проєкту "Проведення спеціальних заходів розвитку рекреаційної інфраструктури та мережі шляхів активного та екологічного туризму з метою запобігання пошкодженню природних комплексів НПП "Сколівські Бескиди" передбачено ознакування шляхів активного та екологічного туризму навколо нацпарку, встановлення навігаційних знаків та інформаційних стендів, виготовлення картосхем, зокрема електронних карт шляхів.