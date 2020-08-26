На Львівщині для туристів готують майже півтори сотні кілометрів нових маршрутів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ЛОДА Юрія Холода.
"Сьогодні, як ніколи, надзвичайно актуальним став розвиток внутрішнього туризму. А нам є що запропонувати навіть найвибагливішим мандрівникам. Львівщина – унікальний туристичний регіон. Поки весь світ на паузі через пандемію, ми не стоїмо на місці. Прагнемо популяризувати все нові й нові маршрути, щоб про наш регіон дізналося якомога більше мандрівників. Нові 144 км шляхів у Сколівських Бескидах – це майже втричі більше, аніж ми змогли ознакувати торік", – розповів Холод.
Як зазначили в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА, через великий запит на відпочинок в Карпатах є чимале навантаження на природні території̈.
Відтак, проєкт ознакування шляхів активного та екологічного туризму сприяє безпечним туристичним подорожам, а також відіграє важливу роль у збереженні природних територій нацпарку.
"У 2019 році було ознаковано 60 км шляхів активного й екологічного туризму. Цього року ми ознакуємо втричі більше. Запрошуємо туристів мандрувати Львівщиою. І робимо все, аби це було зручно", – зазначила начальниця управління туризму і курортів облдержадміністрації Наталя Табака.
В межах проєкту "Проведення спеціальних заходів розвитку рекреаційної інфраструктури та мережі шляхів активного та екологічного туризму з метою запобігання пошкодженню природних комплексів НПП "Сколівські Бескиди" передбачено ознакування шляхів активного та екологічного туризму навколо нацпарку, встановлення навігаційних знаків та інформаційних стендів, виготовлення картосхем, зокрема електронних карт шляхів.