На дорогах вина та смаку Української Бессарабії почали з’являтися вказівники

На Одещині встановили перші інформаційні знаки еногастрономічного маршруту "Дороги вина та смаку Української Бессарабії".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці проєкту ЄС "Географічні зазначення в Україні" у фейсбуці.

"Встановлено перші генеральні інформаційні знаки "Дороги вина та смаку Української Бессарабії". Вони з’явились на виїзді з Одеси (в’їзд у с. Маяки) та між Орловкою й Ізмаїлом. Незабаром буде встановлена решта", – йдеться у повідомленні.

За словами експертки проєкту, координаторки знакування Валерії Бондаренко, за умов активного сприяння з боку обласної та місцевої влади решту знаків встановлять уже до урочистого відкриття дороги, запланованого на 18-20 вересня 2020 року.

Як зазначила Бондаренко, проєкт "Geographical Indications in Ukraine/Географічні зазначення в Україні" отримав усі належні дозволи від патрульної поліції та служби автомобільних доріг в Одеській області, а з представником служби автомобільних доріг відбувся виїзд на кожне місце встановлення інформаційних знаків.

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У проєкті нагадали, що уніфіковану систему знакування розробили для маркування маршрутів і локацій "Дороги вина та смаку Української Бессарабії" – пілотного проекту майбутньої системи доріг вина та смаку в Україні. Ця пропозиція увійшла в топ-20 проєктів Одеської області на правах співфінансування. Проєкт ЄС розробив та профінансував виготовлення та монтаж частини знаків (генералізовані знаки та знаки еногастрономічних дестинацій), учасники "Дороги вина та смаку" виділили кошти на знаки своїх локацій, а знаки маршрутного орієнтування без прив’язки до кілометражу та туристичні знаки типу 5.53 (з їхнім розробленням) у наступному році обіцяє профінансувати Одеська область.

Як повідомляв Укрінформ, "Дороги вина та смаку Української Бессарабії" – організований за європейськими стандартами еногастрономічний маршрут, який презентували наприкінці 2019 року. Він гарантує туристу, що його подорож буде смачною, безпечною, соціально відповідальною, автентичною та екологічною.