Карантин скасував "Смаковицю по-володимирськи"

У Володимирі-Волинському відтермінували через карантин гастрономічний фестиваль "Смаковиця по-володимирськи", який цьогоріч мав відбутися вп’яте.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник міського голови Володимира-Волинського Лариса Кулікова в фейсбуці.

"Гастрономічний фестиваль "Смаковиця по-володимирськи" – дійство, де пахне вареним і смаженим, де демонструють різні смаколики, навчають творити кулінарні шедеври, пригощають варениками, смачним кулішем, борщем, ґуґлями з кручениками, де співають і танцюють, забавляються і спілкуються… Зараз саме той час, коли знову мала би кипіти підготовка до цього цікавого дійства, але, на жаль, карантинні обмеження наклали табу на багатолюдні масові заходи. Тому "Смаковиця по-володимирськи" у 2020 зачиняється на перерву", – написала Кулікова.

За її словами, організатори заходу не розглядали варіант провести його в режимі онлайн, як це зробили багато різноманітних святкувань і фестивалів. Адже такий формат не прийнятний для гастрономічного заходу. "Бо "Смаковиця" – якраз і для того, щоб посмакувати, скуштувати, щоб відчути запах страв... Віртуально цього ніяк не зробиш", – зауважила заступник міського голови Володимира-Волинського.

Читайте також: На Миколаївщині проведуть фестиваль повітряних зміїв Trykhaty Ultra Fest

Провести "Смаковицю по-володимирськи" планують уже в 2021 році.

Як зауважили у пресслужбі Володимир-Волинської міськради, гастрономічний фестиваль "Смаковиця по-володимирськи" – некомерційний проєкт, спрямований на популяризування кулінарних традицій регіону. Зазвичай він проходить у форматі народних гулянь.

Торік учасники фестивалю з’їли 60 літрів борщу, 40 кілограмів вареників та 100 літрів кулешу.