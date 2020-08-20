На Миколаївщині проведуть фестиваль повітряних зміїв Trykhaty Ultra Fest

Попри карантинні обмеження, найближчими вихідними, 22 і 23 серпня, в селі Трихати на Миколаївщині пройде фестиваль повітряних зміїв Trykhaty Ultra Fest.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив організатор фестивалю Андрій Нерода.

"На Миколаївщині 22 і 23 серпня відбудеться щорічний фестиваль повітряних зміїв Тrykhaty Ultra Fest. Ми очікуємо, що фестиваль буде масштабним і збере понад 40 тисяч осіб. Очікуємо багато команд з України, а також з Туреччини. У цьому році у нас, крім кайтів, додадуться літаки, машини, не тільки дитячі моделі, а й справжні автомобілі, в межах Ultra Auto Fest, а ще мотошоу, воркаут і кросфіт", – сказав Нерода.

За його словами, на відвідувачів фестивалю чекає багато розваг і сюрпризів. Зокрема, в межах фестивалю пройде кілька так званих підфестів: Ultra Media Fest, Ultra Kate Fest, Ultra Food Fest, Ultra Sport Fest, Ultra Extreme Fest і Ultra Auto Fest.

Нерода також запевнив, що організатори, з огляду на ситуацію з пандемією і масштабність заходу, постаралися підготувати комфортні умови для гостей, щоб запобігти ризику поширення вірусу. З цією метою на території фесту будуть розміщені не тільки спеціальні доріжки, які дадуть змогу уникнути натовпів, а й намети, де можна буде придбати необхідні засоби захисту.

Варто зауважити, що цьогоріч сталися зміни в складі організації фестивалю, який вперше відбувся 2017 року. Тетяна Безмощук, яка розпочинала цей фестиваль і була його головним організатором, заявила про проведення іншого фестивалю.

"Ми розширюємося. Фестиваль повітряних зміїв Trykhaty International Kite Festival, який три роки відбувався на Миколаївщині, віднині матиме назву South Wind. Він пройде на території відразу трьох областей: в селі Радсад (Миколаївська), в селі Широка Балка (Херсонська), в смт Чорноморське (Одеська)", – розповіла Безмощук.

Проте через карантинні обмеження цей фестиваль не відбувся, і організатори заявили, що повернуться до цього питання наступного року.