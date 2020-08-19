Форум видавців скасував книжковий онлайн-ярмарок

Львівський BookForum скасував книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" у 2020 році, який мав відбутися онлайн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну заяву на сайті Форуму.

"Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" у 2020 році скасовано, проте 16-20 вересня в онлайн-форматі відбудеться літературний фестиваль "27-й Львівський міжнародний BookForum", - йдеться у заяві.

Як зазначається, організатори планували провести ярмарок в онлайн-форматі: оновити сайт книжкового ярмарку, створивши на ньому єдиний майданчик для продажу книжок.

"На жаль, не всі гравці ринку виявились готовими до нового формату. Відмова великих видавців від участі в ярмарку відповідно до запропонованих умов участі робить його неефективним і недоцільним для більшості учасників та відвідувачів. Тому організатори прийняли непросте рішення – у 2020 році скасувати книжковий ярмарок", – зазначається в заяві.

За словами організаторів заходу, це рішення продиктоване бажанням зберегти добрі стосунки між гравцями ринку – "бо конфлікт на користь, коли він конструктивний, а наразі надто непростий та емоційний момент".

Водночас Форум видавців висловив готовність ініціювати круглий стіл та зібрати українських видавців та операторів ринку, щоб обговорити моделі взаємодії в період кризи.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський міжнародний BookForum у Львові через пандемію коронавірусу вперше проведуть онлайн 16-20 вересня. Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн із 4-х континентів, лауреати та номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів та критиків. Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участю українських поетів і музикантів з усього світу.