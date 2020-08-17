Виставу "Нація" за книгою Матіос зіграють в обсерваторії на горі Піп Іван

У День Незалежності України актори Івано-Франківського драматичного театру імені Івана Франка на кількох різних майданчиках будівлі колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван зіграють легендарну виставу "Нація" за однойменною книгою Марії Матіос.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт обсерваторії "Білий слон".

За задумом ініціаторів спецпроєкту "Театральні попівання на обсерваторії" Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Франківського драмтеатру, перша вистава "Недосяжна нація" стане своєрідним спіритичним сеансом для України. Реальні події 40-х років XX сторіччя на скривавленій Гуцульщині, які лягли в основу вистави "Нація", буде знову відтворено тут, у самому серці Карпат. Адже відома вже 10 років не тільки в Україні, а й далеко за її межами вистава-молитва за однойменною книгою Матіос (інсценізація – народного артиста України Ростислава Держипільського) у декораціях гір та сценічному просторі у вигляді будівлі колишньої обсерваторії, яка є свідком тих подій, подарує глядачам сповідь та прощення "своїм" та "чужим", "невинним" та "винним" мученикам історії. Бо тільки з любові та у муках народжується нове чисте життя.

"24 серпня, у День Незалежності, трупа нашого Івано-Франківського театру на стінах старовинної обсерваторії реалізує цей унікальний проєкт. Ми прийшли до думки, що ми відкриваємо новий театральний майданчик саме на горі Піп Іван, який розпочне не тільки національний, але й міжнародний проєкт", - пояснив ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда.

"Ми не кажемо сьогодні про минуле. Ми кажемо сьогодні про майбутнє. Ми зробимо тут, крім наукового, ще й артцентр європейського рівня", - заявив директор – художній керівник Івано-Франківського драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський.

За допомогою сучасних технічних засобів ініціатори проєкту сподіваються, що зможуть надати можливість спостерігати онлайн все, що відбуватиметься на День Незалежності на висоті 2028 метрів. Час та посилання на пряму трансляцію з Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" Прикарпатського національного та Варшавського університетів буде надано пізніше.

Як зазначається у повідомленні, заходом під назвою "Недосяжна нація" партнери, які нині відроджують обсерваторію у рамках проєкту "Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру" (PIMReC), що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020, започатковують новий додатковий соціальний проєкт "Театральні попівання на обсерваторії".