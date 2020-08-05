У Бердичівському театрі показали фрагмент прем’єрної комедії за мотивами Шолом-Алейхема

У музично-драматичному театрі на Європейській у Бердичеві під час вручення нагороди Праведника народів світу вперше показали фрагмент прем’єрної вистави "Крупний виграш або 200 тисяч" за мотивами творчості Шолома-Алейхема.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила заступник директора міського палацу культури ім. О. Шабельника, керівник музично-драматичного театру на Європейській Валентина Бабич.

"Частину прем’єрної вистави "Крупний виграш або 200 тисяч" ми показали 4 серпня. Це музична комедія на 2 дії за мотивами творів Шолом-Алейхема. Як відомо, Бердичів – це місто, в якому віддавна проживають різні народи, серед яких і євреї. Тому культура єврейського народу тісно переплелася з українською. Крім того, Шолом-Алейхем писав про Бердичів. Коли ми обрали його п’єсу "200 тисяч", то знайшли такий цікавий факт, що у 1925 році на сцені нашого театру у виконанні акторів Московського єврейського театру показували саме її", - розповіла Бабич.

За її словами, у музичній виставі беруть участь близько 60 акторів – балетна, хорова та акторська групи. У постановці п’єси в ролі режисера себе вперше спробувала Алла Садовська.

Прем’єру вистави планували на 27 березня, але через карантин її так і не показали. Тепер у театрі сподіваються, що послаблення карантинних обмежень дозволить найближчим часом зібрати глядачів, які ще навесні придбали квитки.

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Театр у Бердичеві відновив свою роботу у 2018 році, а його будівля зведена у 1908 році. "Крупний виграш або 200 тисяч" стала четвертою виставою у репертуарі театру. Раніше на його сцені показували п’єси "Фріда", "Чоловік з Рангуна", "Треба дожити до завтра".

Фото: відділ культури Бердичівської міської ради