Український театр Фінляндії готується до весняного гастрольного туру країною

Український театр Фінляндії (Ukrainian Theater in Finland) анонсував великий гастрольний тур країною навесні 2021 року.

Про це повідомляється на сторінці колективу в Facebook.

«Наш театр готується до великого гастрольного туру Фінляндією, який розпочнеться навесні 2021 року», - йдеться у дописі.

У соцмережі також розміщено ролик з уривками поставленої в театрі трагікомедії «ZONA» («Зона») за п’єсою відомого сучасного українського драматурга Павла Ар'є «На початку та наприкінці часів».

Як повідомляв Укрінформ, Український театр Фінляндії у червні оголосив про оновлення акторського складу в зв’язку з підготовкою нового великого проєкту. Організатор, художній керівник і головний режисер театру Ігор Фрей запросив до колективу «небайдужих до мистецтва та люблячих театр нових самодіяльних акторів».

Як повідомлялося, Український театр Фінляндії діє за підтримки Товариства українців у ФІнляндії та за сприяння Посольства України у ФІнляндській Республіці та Республіці Ісландія. Він був створений у 2014 році. Акторський склад театру повністю аматорський. Український театр Фінляндії презентує свою творчість у Фінляндії, країнах Північної Європи та Балтії.

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Цієї весни Український театр Фінляндії увійшов до числа переможців Першого міжнародного театрального інтернет-конкурсу «Театр.NET», що проходив проходив з 2 квітня по 15 травня 2020 року. Вистава «ZONA» за п'єсою Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів» була представлена в номінації «Аматорські театри».

«Наша вистава («ZONA» - ред.) отримала 3-є місце серед 140 вистав, а також, я отримав 3-є місце у режисерському конкурсі», - написав Ігор Фрей.

Ігор Фрей також повідомив, що Український театр Фінляндї отримав подяку від Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України за пропаганду та популяризацію українського театрального мистецтва за кордоном. А сам Фрей отримав грамоту від Національної спілки письменників України за виставу «ZONA» і яскраве втілення на сцені сучасної української драматургії.

У квітні 2019 року ця вистава була представлена на міжнародному фестивалі «Схід-Захід» у Кракові, де мала великий успіх, а Український театр Фінляндії отримав найбільше візднак серед усіх учасників фестивалю.

Як зазначалося, конкурс «Театр.NET» презентував Фестиваль українського аматорського театру «Theatre Day Fest».

Фото: Paweł Kurek

Відео: Ukrainian Theater in Finland