Український театр Фінляндії готується до весняного гастрольного туру країною

Український театр Фінляндії готується до весняного гастрольного туру країною

Укрінформ
Український театр Фінляндії (Ukrainian Theater in Finland) анонсував великий гастрольний тур країною навесні 2021 року.

Про це повідомляється на сторінці колективу в Facebook.

«Наш театр готується до великого гастрольного туру Фінляндією, який розпочнеться навесні 2021 року», - йдеться у дописі.

У соцмережі також розміщено ролик з уривками поставленої в театрі трагікомедії «ZONA» («Зона») за п’єсою відомого сучасного українського драматурга Павла Ар'є «На початку та наприкінці часів». 

Як повідомляв Укрінформ, Український театр Фінляндії у червні оголосив про оновлення акторського складу в зв’язку з підготовкою нового великого проєкту. Організатор, художній керівник і головний режисер театру Ігор Фрей запросив до колективу «небайдужих до мистецтва та люблячих театр нових самодіяльних акторів».

Як повідомлялося, Український театр Фінляндії діє за підтримки Товариства українців у ФІнляндії та за сприяння Посольства України у ФІнляндській Республіці та Республіці Ісландія. Він був створений у 2014 році. Акторський склад театру повністю аматорський. Український театр Фінляндії презентує свою творчість у Фінляндії, країнах Північної Європи та Балтії.

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Цієї весни Український театр Фінляндії увійшов до числа переможців Першого міжнародного театрального інтернет-конкурсу «Театр.NET», що проходив проходив з 2 квітня по 15 травня 2020 року. Вистава «ZONA» за п'єсою Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів» була представлена в номінації «Аматорські театри».

«Наша вистава («ZONA» - ред.) отримала 3-є місце серед 140 вистав, а також, я отримав 3-є місце у режисерському конкурсі», - написав Ігор Фрей.

Ігор Фрей також повідомив, що Український театр Фінляндї отримав подяку від Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України за пропаганду та популяризацію українського театрального мистецтва за кордоном. А сам Фрей отримав грамоту від Національної спілки письменників України за виставу «ZONA» і яскраве втілення на сцені сучасної української драматургії.

У квітні 2019 року ця вистава була представлена на міжнародному фестивалі «Схід-Захід» у Кракові, де мала великий успіх, а Український театр Фінляндії отримав найбільше візднак серед усіх учасників фестивалю.

Як зазначалося, конкурс «Театр.NET» презентував Фестиваль українського аматорського театру «Theatre Day Fest».

Фото: Paweł Kurek

Відео: Ukrainian Theater in Finland

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