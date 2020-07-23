Пласт у Фінляндії збирає українську малечу на дитячий табір

Товариство українців у Фінляндії та місцевий осередок Пласту проведуть у серпні дводенний дитячий табір.

Про це повідомляється на сторінці товариства в Facebook.

«Пласт Фінляндії та Товариство українців у Фінляндії організовує дводенний табір для дітей віком від 7 до 11 років, що відбудеться від суботи 29 серпня до неділі 30 серпня 2020 р. у мальовничій місцевості архіпелагу Порвоо. Пропонуємо дітям збагатити свої комунікаційні навики спілкування українською мовою, поринути у казковий світ природи і відчути справжній чар пластування!», - йдеться у дописі.

У програмі табору: пішохідна мандрівка з орієнтуванням на місцевості та пошуком скарбів; традиційні пластові ігри, квести та спортивні змаги; гутірки та майстерки; співи і забави при ватрі.

Зголоситися на табір можна тут (кількість місць обмежена):

https://forms.gle/3WangbuYgkd4WMo57

Кінцевий термін надходження зголошень: 27 липня 2020 р.

Реєстрація учасників табору відбудеться в суботу 29 серпня від 10:00 до 11:00.

Оплата за табір становить: 40 €

Більше інформації можна дізнатися тут або написавши на e-mail: plast.finland@gmail.com.