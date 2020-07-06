BookForum у Львові цьогоріч пройде онлайн

16-20 вересня Львівський міжнародний BookForum у Львові через пандемію коронавірусу вперше проведуть онлайн. Головна тема цьогорічного фестивалю — «Перепис населення: знати, хто ми є».

Про це повідомили у пресслужбі Book Forum.

«Щоб жити разом, ми маємо один про одного знати якомога більше і таки знати правду. Перепис населення — це сполука чесних питань і чесних цифр. Це нагода раптом чомусь сказати правду про себе, яка раптом чомусь буде цікавою комусь іншому», — говорить про фокусну тему її кураторка — літературознавиця і критикиня Ганна Улюра.

Програму формуватимуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів.

Організатори шукають плюси нового формату проєкту і серед них важливим називають те, що онлайн-режим дасть можливість відвідати фестиваль тим, кому раніше не вдавалось приїхати до Львова, а отже, у всіх поціновувачів літератури буде можливість почути улюблених письменників у будь-якому куточку світу.

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Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн із 4-х континентів, лауреати та номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів та критиків. Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу.

27 міжнародний BookForum відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради.