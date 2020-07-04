Фестиваль Book Space у Дніпрі вперше проходить онлайн

У Дніпрі відкрився онлайн-марафон Book Space, який триватиме два дні — протягом 4-5 липня. Книжковий фестиваль проходить у Дніпрі вже втретє, але вперше, через карантин, онлайн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В онлайн програмі фестивалю лекції, дискусії, огляди книжкових новинок, розмови з видавцями та авторами для дорослих та дітей.

Зокрема, про майбутнє літератури у дискусії “Майбутнє, яке вже тут: література і (анти)утопії” говорив відомий літературний критик, лектор численних освітніх проєктів, автор книги «Ціна питання», співредактор відділу культури в «Українському журналі» (Прага, Чехія); один із кураторів інтерактивної виставки Ukraine WOW Євгеній Стасіневич.

“Література за минулі сто років добряче розтратила свій пророчий потенціал: реальність щораз виявлялася куди складнішою та дивнішою, ніж найзухваліші прогнози. Чи стала література – і українська також – чутливішою до змін, а чи все більше втрачає зв’язок із нервовою системою сьогодення? Та, можливо, вирішальне питання слід сформулювати ось як: чи готова література працювати з образами не лише катастрофічного майбутнього, але й знову пропонувати проєкти таких необхідних у кризові часи утопій? Тобто: чи можливо в одній книзі поєднати майбутнє та оптимізм? Життєствердність і те майбутнє, в якому ми, як виявилось, вже знаходимось”, - пропонує Станісевич.

Організатори фестивалю кажуть, що їм дуже хотілося підтримати колег-видавців, зробити їх більш видимими в цей непростий час.

“Тому разом із ними (видавцями - авт.) ми підготували огляди новинок, найближчих планів і трішки розкажемо про самі видавництва. Адже дуже часто покупці, навіть, не звертають уваги, ким видана книжка”, - наголошують вони.

Арт-директорка фестивалю Book Space, перекладачка, публіцистка, ентузіастка інноваційних форм у книговиданні та літературі Вікторія Наріжна разом з психологом Ольгою Федорець та блогером Татусею Бо розкажуть про батьківське вигорання.

Вчителька літератури Всеукраїнської школи онлайн, керівниця відділу промоції читання Українського інституту книги, кураторка освітньої програми «Гімназія» фестивалів Гогольfest Анастасія Євдокимова модеруватиме дискусію “Онлайн школа; враження і можливості”. Йтиметься про те, чи буде колись українська школа готова до сучасних викликів? Які можливості онлайн-освіти не були використані вповні і чому? Що нам готує (або ні) МОН на наступний навчальний рік? Де брати розумних, компетентних і підготовлених вчителів?

Які шляхи донесення правильної інформації, як боротися з невіглаством (і чи варто взагалі?), як позбавитись неврозу гонитви за "ідеальністю" і почати нарешті смакувати життя? Про це можна поговорити з медичною і науковою журналісткою, біологинею та популяризаторкою здорового способу життя, авторкою книжки "Ви це зможете" Даркою Озерною.

У вечірній час заплановані дискусії “Криза влади: чи справляється чоловічий світ із сучасними викликами?” та “Демократія чи безпека: боротьба з епідемією як шлях до цифрового тоталітаризму”.

Насиченою є програма й наступного дня книжкового фестивалю. Говоритимуть про вплив гаджетів на підлітків і технічне майбутнє, як створювати меми, чи можливо здолати світову бідність, майбутнє мистецтва після коронавірусу та інше.

Також запланована презентація проєкту каталогу Українського інституту книги Illustrators From Ukraine.

“Під час презентації керівниця відділу промоції читання Українського інституту книги Анастасія Євдокимова та експертки каталогу розкажуть про проєкт, світові та українські тенденції в дитячій ілюстрації, а також про можливості представлення українських ілюстраторів у міжнародному контексті”, - обіцяють організатори.

Безперервна відеотрансляція проходить за лінком.

Організатори марафону — Український інститут книги та міська програма міста Дніпро “Культурна столиця”.

Як повідомляв Укрінформ, цього року через карантинні заходи третій Міжнародний книжковий фестиваль «Book Space» на Дніпропетровщині уперше відбудеться онлайн з 4 по 5 липня.

Фокусна тема нинішнього «Book Space» – «Майбутнє: (анти)утопії». Організатори фестивалю вважають, що вона якнайкраще підходить для ілюстрації всього, що сталося у пандемію, а також для опису тих наслідків, які ще попереду.